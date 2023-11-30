102-летняя жительница Австралии назвала молодых друзей причиной своего долголетия

Жительница Австралии, 102-летняя Джанет Гиббс раскрыла секрет долголетия. Женщина сейчас живёт в посёлке для престарелых и наслаждается жизнью.

Джанет Гиббс родилась в Новой Зеландии в ноябре 1921 года и переехала в Австралию, когда ей было три года. Какое-то время она жила в Великобритании со своим мужем и тремя сыновьями.

По словам женщины, главным секретом её долголетия является позитивный настрой. Она посоветовала людям, которые хотят прожить долгую жизнь, «просто быть счастливыми».

Гиббс добавляет, что, помимо позитивного настроя, нужно заниматься спортом, проводить время с семьёй и друзьями, особенно молодыми. Она пояснила, что знакомые, которые моложе её на 10 лет, помогают ей сохранить здоровье и гибкость ума.