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Молодые друзья и позитивный настрой: 102-летняя жительница Австралии раскрыла секреты долголетия

102-летняя жительница Австралии назвала молодых друзей причиной своего долголетия
Причины долголетия
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Жительница Австралии, 102-летняя Джанет Гиббс раскрыла секрет долголетия. Женщина сейчас живёт в посёлке для престарелых и наслаждается жизнью.

Джанет Гиббс родилась в Новой Зеландии в ноябре 1921 года и переехала в Австралию, когда ей было три года. Какое-то время она жила в Великобритании со своим мужем и тремя сыновьями.

По словам женщины, главным секретом её долголетия является позитивный настрой. Она посоветовала людям, которые хотят прожить долгую жизнь, «просто быть счастливыми».

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Гиббс добавляет, что, помимо позитивного настроя, нужно заниматься спортом, проводить время с семьёй и друзьями, особенно молодыми. Она пояснила, что знакомые, которые моложе её на 10 лет, помогают ей сохранить здоровье и гибкость ума.

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