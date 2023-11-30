102-летняя жительница Австралии назвала молодых друзей причиной своего долголетия
Жительница Австралии, 102-летняя Джанет Гиббс раскрыла секрет долголетия. Женщина сейчас живёт в посёлке для престарелых и наслаждается жизнью.
Джанет Гиббс родилась в Новой Зеландии в ноябре 1921 года и переехала в Австралию, когда ей было три года. Какое-то время она жила в Великобритании со своим мужем и тремя сыновьями.
По словам женщины, главным секретом её долголетия является позитивный настрой. Она посоветовала людям, которые хотят прожить долгую жизнь, «просто быть счастливыми».
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Гиббс добавляет, что, помимо позитивного настроя, нужно заниматься спортом, проводить время с семьёй и друзьями, особенно молодыми. Она пояснила, что знакомые, которые моложе её на 10 лет, помогают ей сохранить здоровье и гибкость ума.
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