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Звезда «Трансформеров» Марк Уолберг поделился секретами стройности и идеального пресса

Марк Уолберг рассказал, что помогает ему поддерживать идеальную форму
Марк Уолберг
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52-летний Марк Уолберг, ставший звездой «Трансформеров», находится в идеальной форме. Актёр регулярно занимается спортом, придерживается распорядка дня и правильно питается. Уолберг запросто может дать фору молодёжи, однако предпочитает делиться своими спортивными секретами, чтобы у каждого была возможность добиться тела мечты.

Уолберг уверен, что ни в коем случае нельзя доводить себя до изнуряющего распорядка лагеря, поскольку здоровый образ жизни должен быть в удовольствие. Вместе с этим важно поощрять себя за каждое выполненное упражнение или съеденный вместо фастфуда овощ.

Марк Уолберг

Марк Уолберг

Фото: Из личного архива Марка Уолберга

По словам актёра, он ежедневно практикует утренние погружения в ледяную воду – это помогает ему взбодриться и прийти в тонус. После закаливания Марк отправляется на тренировку. Как правило, он занимается пять раз в неделю, давая себе два дня для отдыха и восстановления.

Уолберг уверен, что нет необходимости в том, чтобы каждый день нагружать свой организм серьёзными физическими нагрузками. Добиться идеальной фигуры можно не через боль, а через комфортные и размеренные занятия, которые будут соответствовать уровню подготовки конкретного человека.

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