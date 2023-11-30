Виктория Бекхэм показала тот самый «Роллс-Ройс», из-за которого её подняли на смех в Сети

Семья Дэвида и Виктории Бекхэм хорошо известна чувством юмора и умением посмеяться над собой. Недавно бывшая «перчинка» стала героиней мема из-за интервью, на котором попыталась убедить всех, что она выросла в среднестатистической семье. Правда, в 80-х её отец ездил на «Роллс-Ройсе», что вряд ли было доступно простым рабочим.

Виктория Бекхэм с сестрой Джеки Фото: Из личного архива Виктории Бекхэм

Дэвид, а вместе с ним и весь интернет посмеялся над Викторией, однако красотка решила, что это прекрасный повод поймать очередную волну хайпа. Она решила играть по-крупному, поэтому выпустила футболки с надписью «У моего отца был «Роллс-Ройс», а теперь показала ту самую машину.

На своей странице в социальной сети Виктория опубликовала архивный снимок, на котором она, будучи ещё совсем маленькой девочкой, вместе со своей сестрой Джеки сидит на капоте роскошного авто. Отец Бекхэм Энтони Аддамс уже в те годы активно занимался бизнесом, поэтому неудивительно, что мужчина мог позволить себе такую машину.