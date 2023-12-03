Немецкие учёные обнаружили новую причину головных болей

Учёные из Германии нашли новую причину головных болей у людей. Их исследование было представлено на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA) в Чикаго.

В ходе научной работы 50 участников в возрасте от 20 до 31 года попросили пройти МРТ. Половина добровольцев страдали головными болями напряжения.

Авторы работы обнаружили, что у пациентов с этим заболеванием наблюдался более высокий уровень сигналов Т2 в трапециевидных мышцах, которые простираются над задней частью шеи и плечами и поднимаются далее по шее. Эти сигналы срабатывают, когда активируются определённые мышцы — например, в результате воспаления. Высокий уровень сигналов Т2 наблюдался в те дни, когда у пациентов были головные боли и боли в шее.

Это говорит о том, что воспаление в шее, вызванное плохой осанкой, травмами и стрессом, может быть связано с головными болями напряжения. До этого момента учёные долго были озадачены причиной головных болей напряжения, обвиняя в них генетику и окружающую среду.

Авторы нового исследования полагают, что их открытие может привести к созданию новых методов лечения шеи, которые заменят обычные лекарства.