Меган Фокс призналась, что растит сыновей совершенно непохожими на мужчин из её жизни

Меган Фокс – счастливая мама троих детей. Девушка воспитывает сыновей Ноа, Боди и Джорни, появившихся на свет во время её брака с Брайаном Грином. В своём недавнем интервью голливудская звезда призналась, что старается растить мальчиков вдали от «токсичной мужественности».

Актриса рассказала, что ей важно воспитать мужчин, которые были бы действительно эмоционально открытыми, честными и порядочными. Девушка уверена, что чрезмерная маскулинность иной раз серьёзно вредит психике, поэтому старается ни коем образом не ограничивать сыновей от проявления чувств.

Для меня важно вырастить мальчиков так, чтобы они не были похожи на мужчин, с которыми мне довелось встречаться по жизни. Я хочу, чтобы они были способы к глубокой эмоциональной близости со своими партнёрами и не были обманщиками. Я воспитываю их откровенными и сострадательными людьми.

Меган подчеркнула, что именно она является первым образом женщины в жизни мальчиков, поэтому она старается в первую очередь лично соответствовать тем качествам, которые пытается привить своим детям.

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