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Психиатр назвала два популярных напитка, которые разрушают мозг

Психиатр назвала два популярных напитка, которые разрушают мозг
Два популярных напитка разрушают мозг
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Врач сделал предупреждение по поводу двух распространённых напитков, разрушающих мозг. Психиатр Дэниел Амен рассказал о продуктах и привычках, которых следует избегать, чтобы сохранить важнейший орган центральной нервной системы здоровым.

Как отмечает эксперт, худшим выбором являются фруктовые соки и кофе. Фруктовые соки опасны за счёт высокого содержания сахара. Напиток вызывает повышение уровня сахара в крови и, как следствие, приводит к разрушению кровеносных сосудов и уменьшению притока крови к мозгу.

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Аналогичный эффект оказывает и кофе. По словам Дэниела Амена, кофеин снижает приток крови к мозгу на 30%.

Также приток крови к мозгу снижают никотин, алкоголь, избыточный вес и малоподвижный образ жизни, добавил врач.

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