Простуда на губах: эксперт назвал неожиданные причины появления герпеса

Герпес распространён и в основном безвреден. Специалист по внутренним болезням из Кливлендской клиники в США Рафаэль Фернандес Бохоркес рассказал, что вызывает простуду на губах и как быстро от неё избавиться.

Герпес является результатом заражения вирусом простого герпеса (ВПГ). ВПГ передаётся от человека к человеку через поцелуи или совместное использование различных предметов, например, полотенца или посуды. Лекарства от вируса не существует – после заражения он навсегда остаётся в организме.

Герпес может быть вызван множеством различных факторов, которые вызывают стресс у организма. Это могут быть:

простуда, грипп и другие болезни;

повреждённая или потрескавшаяся кожа, вызванная экземой или солнечным ожогом;

очень жаркая или холодная погода;

гормональные изменения, например, те, которые происходят во время менструального цикла или беременности;

травмы губ, включая косметические процедуры и наполнители для губ;

недостаток сна;

стресс (как эмоциональный, так и физический).

Несколько изменений в диете могут помочь избавиться от герпеса.

Некоторые исследования показывают, что L-лизин снижает количество вспышек герпеса у некоторых людей. У нас нет крупных контролируемых исследований, доказывающих, что это может помочь, но стоит попробовать, если у вас частый герпес.

При первых покалываниях на губах эксперт рекомендует сосредоточиться на продуктах с большим количеством лизина. Это в том числе сыр, курица, яйца, лебеда, креветки, тунец, тофу. Избегать следует шоколада, риса, пшеницы и продуктов из неё — например, хлеба и макарон.