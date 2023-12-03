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Простуда на губах: эксперт назвал неожиданные причины появления герпеса

Простуда на губах: эксперт назвал неожиданные причины появления герпеса
Неожиданные причины появления герпеса
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Герпес распространён и в основном безвреден. Специалист по внутренним болезням из Кливлендской клиники в США Рафаэль Фернандес Бохоркес рассказал, что вызывает простуду на губах и как быстро от неё избавиться.

Герпес является результатом заражения вирусом простого герпеса (ВПГ). ВПГ передаётся от человека к человеку через поцелуи или совместное использование различных предметов, например, полотенца или посуды. Лекарства от вируса не существует – после заражения он навсегда остаётся в организме.

Герпес может быть вызван множеством различных факторов, которые вызывают стресс у организма. Это могут быть:

  • простуда, грипп и другие болезни;
  • повреждённая или потрескавшаяся кожа, вызванная экземой или солнечным ожогом;
  • очень жаркая или холодная погода;
  • гормональные изменения, например, те, которые происходят во время менструального цикла или беременности;
  • травмы губ, включая косметические процедуры и наполнители для губ;
  • недостаток сна;
  • стресс (как эмоциональный, так и физический).
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Несколько изменений в диете могут помочь избавиться от герпеса.

Некоторые исследования показывают, что L-лизин снижает количество вспышек герпеса у некоторых людей. У нас нет крупных контролируемых исследований, доказывающих, что это может помочь, но стоит попробовать, если у вас частый герпес.

При первых покалываниях на губах эксперт рекомендует сосредоточиться на продуктах с большим количеством лизина. Это в том числе сыр, курица, яйца, лебеда, креветки, тунец, тофу. Избегать следует шоколада, риса, пшеницы и продуктов из неё — например, хлеба и макарон.

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