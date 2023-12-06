Королевский повар рассказал, как питалась принцесса Диана, чтобы поддерживать фигуру

Принцесса Диана по-прежнему остаётся эталоном для миллионов женщин по всему миру. Девушки из разных уголков планеты пытаются разгадать секрет стройности королевы людских сердец, а пролить свет на то, как Диана поддерживала форму, им помог королевский шеф-повар Даррен МакГрэди.

Он рассказал, что принцесса в еде была неприхотливой. С 1992 года Диана строго следила за своим питанием и придерживалась сбалансированной диеты, чтобы уберечь себя от булимии, с которой она столкнулась ранее. Шеф вспомнил, что на завтрак Уэльская предпочитала запечённый картофель со шпинатом и яйцом пашот.

На обед она, как правило, съедала что-нибудь овощное. Например, это мог быть фаршированный сладкий перец. В качестве начинки повар добавлял рис, кабачок, грибы и сыр. Главным секретом стройности Дианы МакГрэди назвал сбалансированность и сдержанность в питании.

Принцесса никогда не ела много красного мяса. Она никогда употребляла говядину и свинину. Изредка ела баранину, но только когда принимала гостей. Чаще всего это были курица, рыба или что-нибудь вегетарианское, — рассказал повар.

Кроме того, принцесса ежедневно много работала в спортивном зале и старалась как можно больше времени проводить за активными занятиями.