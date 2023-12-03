Тюбинговая трасса, сноу-парк и горнолыжная школа: на Алтае открылся курорт «Манжерок»

2 декабря в Горном Алтае прошла официальная церемония открытия нового всесезонного курорта Сбера «Манжерок». Организаторы подготовили насыщенную программу для всех желающих.

Гости смогли посетить зимнюю ярмарку и городской праздник, посмотреть выступления звёзд эстрады, танцевальных коллективов и местных артистов. Также в рамках открытия курорта посетителей ждало шоу дронов, рассказывающее легенду о появлении Алтая, и праздничный салют.

Фото: Пресс-служба Сбера

Легенды и мифы Горного Алтая

За сутки до церемонии на курорте появилась локация – променад «Ледяные скульптуры», где гости смогли оценить творения мастеров из разных уголков России.

Скульпторы, желающие показать свои работы на Алтае, должны были пройти конкурс. На первом этапе мастера демонстрировали эскизы будущих работ. Во второй тур прошли всего 15 скульпторов. Лучшие авторы приехали на курорт «Манжерок», где создали ледяные фигуры, посвящённые легендам и мифам Горного Алтая.

Фото: Пресс-служба Сбера

Для работы скульпторам, естественно, требовался материал. Его нашли на замёрзших озёрах в горах Кош-Агачского района республики. Команда ледорубов привезла для конкурса 200 тонн льда.

Фигуры будут украшать «Манжерок» до конца сезона. Попасть на ледяную выставку можно бесплатно.

Фото: Пресс-служба Сбера

На променаде вскоре появятся и фотозоны, также в этой локации планируют организовать анимацию для детей. До конца декабря место дополнится ещё двумя объектами – сказочным замком изо льда, где можно будет увидеть мультимедийное шоу, и катком.

В праздничных мероприятиях принял участие Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка:

Герман Греф президент и председатель правления Сбербанка «Сегодня наступил тот день, когда мы открываем первую часть нашего горнолыжного курорта «Манжерок». Мы обещаем, что каждый год будем дарить вам всё больше и больше эмоций и впечатлений, а для лыжников — всё больше и больше лыжных трасс. Отдельно хочу сказать большое спасибо жителям республики. Мы приехали сюда и стараемся всё что мы делаем соразмерять с ценностями, культурой и традициями алтайского народа. Хочу пообещать от имени всей нашей команды, что мы будем очень чутки к вашему мнению, будем беречь великолепную природу Горного Алтая. Добро пожаловать на наш курорт «Манжерок»!».

Фото: Пресс-служба Сбера

Сезон открыт

Горнолыжный сезон этого года на курорте уже начался. К зиме 2023/24 построили ещё 7 км трасс, их общая протяжённость сейчас составляет 30 км. «Манжерок» готовится принять 160 тыс. гостей, в то время как в предыдущем сезоне на курорт приехали 135 тыс. В прошлом году период катания длился пять месяцев. Со снегом на курорте помогают специальные пушки, есть возможность покататься вечером.

Фото: Пресс-служба Сбера

В минувшем сезоне Федерация горных лыж и сноуборда России провела в Манжероке Кубок России. В этом соревнования планируют провести вновь. Также текущей зимой на курорте ожидаются и другие спортивные события, в том числе международного уровня.

Фото: Пресс-служба Сбера

Сейчас у посетителей «Манжерока» есть вся необходимая инфраструктура, чтобы провести свой отдых комфортно и с удовольствием. В том числе пятизвёздочный отель, открывшийся на курорте этим летом. Всего там смогут разместиться до 1000 гостей. Это самый большой отель в Сибири площадью 56 тыс. кв. м. Гостиничный комплекс построен в стиле национальных традиций Алтая. В ноябре отель получил премию «Горы России» в номинации «Лучший горнолыжный отель».

Фото: Пресс-служба Сбера

Горнолыжная школа и пешие маршруты

Для гостей работают девять гастрономических точек, большой спа-комплекс, двухуровневый детский развлекательный центр и конгресс-холл. Для любителей активного отдыха на курорте есть пункт проката с 1,5 тыс. комплектами снаряжения, а также ски-сервисы, где можно быстро подготовить экипировку.

Фото: Пресс-служба Сбера

Тем, кто не катается на сноубордах или горных лыжах, доступны и другие зимние развлечения – тюбинг и сноу-парк. А желающие научиться азам горнолыжного катания могут взять пару уроков у инструкторов.

В тёплое время года гости курорта тоже не заскучают. На «Манжероке» есть большие велотрассы, разнообразные пешие маршруты и глэмпинги.

Фото: Пресс-служба Сбера

В ближайшей перспективе на «Манжероке» построят 12 вилл. На горе Малая Синюха планируют открыть ресторан с панорамным видом на высоте 1020 м. А спортивную инфраструктуру составят 67 км горнолыжных трасс, оснащённых новыми подъёмниками, 30 км трасс для велосипедистов и 15 км маршрутов для трекинга.