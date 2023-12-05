Убийственный прогноз: учёные заявили, что скоро мы не сможем выходить на улицу из-за жары

Уже не осталось сомнений в том, что глобальное потепление набирает обороты. По всему миру среднегодовая температура зашкаливает, электроприборы выходят из строя из-за жары, воды не хватает целым городам, а статистика смертей из-за погоды пугает.

Недавно мир потрясла история девушки, погибшей из-за страшной жары на концерте Тейлор Свифт в Бразилии. Известно, что в тот день температура воздуха составляла около 49 градусов по Цельсию.

Учёные бьют тревогу – уже в ближайшем будущем экстремальная жара может стать нормой по всему земному шару. Согласно ранним исследованиям считалось, что человеческий организм при условиях повышенной влажности может спокойно переносить температуру окружающей среды в 35 градусов. Оказалось, что на деле хорошо чувствовать себя в таких условиях могут только обладатели отличного здоровья.

Новые исследования показывают, что для среднестатистического человека при повышенной влажности безопасным является показатель, не превышающий +25 градусов по Цельсию. Более высокие температуры действительно можно считать в буквальном смысле убийственными. Учёные предупреждают о том, что со временем многие из нас не смогут выходить на улицу летом из-за невыносимой жары.