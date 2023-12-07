Певица Мэрайя Кэри поделилась секретом идеальной праздничной ванны

Горячая ванна, пожалуй, один из лучших способов, чтобы согреться в морозный день. Королева Рождества Мэрайя Кэри определённо знает, как сделать банные процедуры ещё приятнее. Звезда поделилась секретным «рецептом» идеальной ванны, которую она обычно принимает именно в период праздников.

Мэрайя рассказала, что в этом деле главное – не переборщить. По мнению певицы, иной раз многие добавляют слишком большое количество пены. Обилие пузырьков — это, конечно, здорово, но из-за них не получится хорошенько погреться. Кэри рассказала, что главный ингредиент её рождественской ванны – различные соли:

Соли действительно полезны, особенно они здорово помогают, если у вас что-то болит. В последнее время я чаще всего использую соли с цитрусовыми, а ещё нередко добавляю лавандовые – они идеально расслабляют.

Кроме того, звезда порекомендовала не пренебрегать ароматическими маслами. Буквально несколько капель позволят вам сполна насладиться атмосферой и праздничным уютом зимнего дня.