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Как в семье Криштиану Роналду готовятся к Рождеству: фото

Джорджина Родригес показала, как они с Криштиану Роналду украсили дом к Рождеству
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
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До Нового года остались считаные недели. Вместе с этим на западе вовсю готовятся к Рождеству. Многие знаменитости уже украсили свои дома – поставили ёлки и развесили гирлянды. Конечно, семья Криштиану Роналду не исключение. Возлюбленная футболиста Джорджина Родригес показала, как в их доме готовятся к празднику.

В доме футболиста и модели уже царит атмосфера праздника

В доме футболиста и модели уже царит атмосфера праздника

Фото: Из личного архива Джорджины Родригес

Стоит отметить, что Джорджина действительно позаботилась о том, чтобы их с Криштиану семейное гнёздышко превратилось в настоящую страну чудес. Девушка продемонстрировала роскошную праздничную инсталляцию, вокруг которой уже дожидаются своего часа рождественские подарки.

Отсутствие снега не повод не украшать дом

Отсутствие снега не повод не украшать дом

Фото: Из личного архива Джорджины Родригес

В саду футболист и модель разместили каток и множество сияющих разными огнями украшений. Как и полагается, одними из главных атрибутов праздника стали олени, звёзды и другие милые элементы.

Роналду и Родригес определённо постарались

Роналду и Родригес определённо постарались

Фото: Из личного архива Джорджины Родригес

Наверняка такая рождественская обстановка придётся по душе детям Роналду. Напомним, спортсмен и модель воспитывают пятерых детей. Двоих наследников футболисту родила Джорджина, а троих – суррогатная мама.

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