Джорджина Родригес показала, как они с Криштиану Роналду украсили дом к Рождеству

До Нового года остались считаные недели. Вместе с этим на западе вовсю готовятся к Рождеству. Многие знаменитости уже украсили свои дома – поставили ёлки и развесили гирлянды. Конечно, семья Криштиану Роналду не исключение. Возлюбленная футболиста Джорджина Родригес показала, как в их доме готовятся к празднику.

В доме футболиста и модели уже царит атмосфера праздника Фото: Из личного архива Джорджины Родригес

Стоит отметить, что Джорджина действительно позаботилась о том, чтобы их с Криштиану семейное гнёздышко превратилось в настоящую страну чудес. Девушка продемонстрировала роскошную праздничную инсталляцию, вокруг которой уже дожидаются своего часа рождественские подарки.

Отсутствие снега не повод не украшать дом Фото: Из личного архива Джорджины Родригес

В саду футболист и модель разместили каток и множество сияющих разными огнями украшений. Как и полагается, одними из главных атрибутов праздника стали олени, звёзды и другие милые элементы.

Роналду и Родригес определённо постарались Фото: Из личного архива Джорджины Родригес

Наверняка такая рождественская обстановка придётся по душе детям Роналду. Напомним, спортсмен и модель воспитывают пятерых детей. Двоих наследников футболисту родила Джорджина, а троих – суррогатная мама.

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