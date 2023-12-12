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Жена Евгения Алдонина показала подтянутую фигуру в купальнике

Танцы у бассейна: жена Евгения Алдонина показала подтянутую фигуру в купальнике
Ольга Алдонина
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Пока Москву засыпает снегом, семья футболиста Евгения Алдонина проводит время на берегу океана. Спортсмен вместе с супругой Ольгой и детьми отправился на Мальдивы. Девушка вовсю делится кадрами шикарного отдыха и раззадоривает подписчиков кадрами в бикини.

Недавно у себя в социальных сетях Ольга опубликовала ролик, на котором стоит на надувном фламинго в розовом бассейне и пританцовывает.

Ольга Алдонина

Ольга Алдонина

Фото: Из личного архива Ольги Алдониной

Островная жизнь, — подписала видео жена футболиста.

Стоит отметить, что после рождения двоих детей Алдонина смогла быстро прийти в форму. Ольга рассказывала, что на самом деле ей не пришлось прикладывать колоссальных усилий для того, чтобы похудеть после вторых родов.

По словам девушки, сбросить вес она смогла, просто исключив из рациона вредные продукты и добавив в свою повседневную рутину как можно больше активности. Сейчас красотка активно ведёт свой блог, в котором регулярно делится секретами красоты и мотивирует подписчиков на спортивные достижения.

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