Россиянка Виктория Кошевая завоевала первое место на чемпионате мира в танцах на пилоне

Пожалуй, артистик пилон – один из самых красивых видов спорта. Невероятная грация, пластика и женственность – всё это о прекрасных девушках, которые показывают невероятные способности своего тела в танце на пилоне. В Испании проходит чемпионат мира по артистик пилону POSA 2023, и недавно завершились состязания в самой многочисленной дисциплине – женское соло элита.

Виктория Кошевая Фото: https://t.me/polesportru

За звание лучшей боролись сразу 40 конкурсанток из разных стран мира. Россию на конкурсе представляла Виктория Кошевая. Девушка показала высочайший класс, покорив сердца зрителей и членов жюри. В своей дисциплине Виктория взяла золото.

Более того, Кошевая и в прошлом году завоевала высокую оценку. Тогда жюри оценило выступление россиянки в 97 баллов из 100 возможных, а впереди оказалась только представительница Израиля. Наша красавица однозначно заслужила награду своим упорным трудом и любовью к артистик пилону.