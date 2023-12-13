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Дуэйн Джонсон пришёл в тренажёрный зал в костюме эльфа

Дуэйн Джонсон показал свою предрождественскую тренировку в костюме эльфа
Дуэйн Джонсон
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Многие знаменитости уже вовсю готовятся к праздникам и закупаются подарками, а вот Дуэйн «Скала» Джонсон умудряется в перерывах во время рождественского шоппинга заниматься в тренажёрном зале. В преддверии Нового года и Рождества актёр показал, как занимается спортом и качает и без того внушающие мышцы в костюме эльфа.

Дуэйн Джонсон и Майк Райан

Дуэйн Джонсон и Майк Райан

Фото: Из личного архива Дуэйна Джонсона

Звезда Голливуда пошутил, что с такими мускулами ему будет проблематично забраться в дымоход. Атмосфера в зале, стоит отметить, действительно царила праздничная — всё вокруг тренажёров было украшено гирляндами. Забавно, что компанию актёру составил практически настоящий Санта-Клаус.

На предрождественскую вылазку в спортзал Джонсон отправился вместе со знаменитым тренером Майком Райаном, который примерил белую бороду и вполне мог бы занять роль Санты, ведь ему уж точно не составит труда поднять все подарки разом. Скала и Райан показали, как качают бицепсы с дополнительным весом.

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