Передаётся воздушно-капельным путём: микоплазменная пневмония атакует регионы России

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В России фиксируются случаи заболевания микоплазменной пневмонией. Массовые вспышки среди школьников зарегистрированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Приморском крае и других регионах, пишет ТАСС.

В Роспотребнадзоре отмечают, что микоплазменная инфекция регистрируется в стране ежегодно. Она передаётся воздушно-капельным путём и поэтому возможны вспышки в коллективах вместе живущих людей: студенческих кампусах, казармах, школах.

По словам доктора Мясникова, микоплазменная инфекция – это рутинный, давний, постоянный возбудитель «внебольничных» пневмоний.

Во время вспышек – а это, как правило, зимние месяцы – доля микоплазмы среди возбудителей внебольничных превмоний может достигать 10%. Короче, рутинная вещь. Было вчера, есть сегодня, будет завтра.

Чаще всего пневмония встречается у детей и подростков. Среди распространённых симптомов микоплазменной инфекции: мучительный и продолжительный кашель со скудной вязкой мокротой, боли в груди, усиливающаяся при дыхании, общая слабость, головная боль, насморк, сухость и першение в горле, повышение температуры тела.

Микоплазменная инфекция при позднем обращении к врачу может привести к поражению органов, энцефалиту, менингиту, миелиту и другим серьёзным осложнениям.