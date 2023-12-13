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Аналитики выяснили, какой торт россияне любят больше всего

Аналитики выяснили, какой торт россияне любят больше всего
Медовик
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Статистика, которую мы заслужили – аналитики выяснили, какой торт россияне любят больше всего. Исследователи изучили состояние рынка десертов за 11 месяцев 2023 года, проанализировали почти 13 миллионов чеков из продуктовых магазинов и пришли к выводу о том, что жители нашей страны обожают медовик.

Согласно данным, чаще всего именно этот торт выбирают покупатели. 19,6% от всех десертов, которые оказались в корзинах россиян в этом году, составляет именно медовик. Почётное второе место занял наполеон – ему досталось 18,3% «голосов» сладкоежек. Тройку лидеров замыкает классический чизкейк с 14,7%.

В прошлом году, кстати, именно чизкейк был лидером среди десертов. В 2022 году он составил 21% от общего количества проданных тортиков в разных городах России. А вот победитель этого года, медовик, стоит как раз на третьем месте – в прошлом году его доля в чеках составила 17,7%.

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