Учёные доказали, что курение приводит к уменьшению мозга

Учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что курение уменьшает размер мозга. Результаты их исследования опубликованы в журнале Biological Psychiatry: Global Open Science.

Хорошей новостью является то, что отказ от курения может предотвратить дальнейшую потерю ткани мозга, но отказ от курения, тем не менее, не возвращает мозгу его первоначальный размер. По словам авторов, поскольку мозг человека естественным образом теряет объем с возрастом, курение фактически приводит к преждевременному старению мозга.

До недавнего времени учёные упускали из виду влияние курения на мозг, отчасти потому, что мы были сосредоточены на всех ужасных последствиях курения для лёгких и сердца. Но когда мы начали изучать мозг более внимательно, стало очевидно, что курение также очень вредно для мозга.

Полученные результаты помогают объяснить, почему курильщики подвергаются высокому риску возрастного снижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера.