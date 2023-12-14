Регина Тодоренко продемонстрировала идеальный пресс после сильного похудения

Регина Тодоренко год назад стала мамой во второй раз. Беременность сильно сказалась на здоровье и фигуре девушки, поэтому, как только врачи дали добро, она тут же взялась за себя. Всего за несколько месяцев Регина смогла сильно похудеть, однако прийти к желаемому весу у неё получилось только сейчас.

В своих социальных сетях Тодоренко опубликовала кадр, на котором демонстрирует подтянутую фигуру и рельефный пресс. Звезда похвасталась, что наконец-то весит 55 килограммов. Девушка отметила, что сложнее всего было сбрасывать именно последние четыре килограмма.

Регина Тодоренко Фото: Из личного архива Регины Тодоренко

Регине пришлось приложить серьёзные усилия, чтобы добиться такого результата. На пути к идеальной фигуре ведущая ежедневно по несколько часов проводила в спортзале, строго следила за питанием. Кроме того, похудеть Тодоренко помог и проект «Ледниковый период», в котором она принимала участие.

Наконец-то звезда выдохнула и разрешила себе всё. Отныне в рационе телеведущей больше нет запретов. При этом Регина отметила, что продолжает следить за питанием, поэтому маленькие гастрономические удовольствия позволяет себе строго в определённый день.