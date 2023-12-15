Метеозависимым приготовиться: на Солнце произошла сильнейшая за шесть лет вспышка

Вчера, 14 декабря, на Солнце была зафиксирована мощная вспышка. Об этом сообщает центр погоды «Фобос» со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Примерно в восемь часов вечера по московскому времени интенсивность вспышки достигла рекордных Х2,8 балла. Это сделало её самой сильной не только за 2023 год, но и за последние шесть лет.

Отмечается, что предыдущий рекорд текущего года принадлежал вспышке от 17 февраля, её интенсивность составляла Х2,2 балла. Последний раз вспышка на Солнце, подобная вчерашней, регистрировалась в 2017 году.

Такая солнечная активность является предвестником магнитных бурь, предупредили эксперты. Ожидается, что ближайшая из них придётся на субботу, 16 декабря.