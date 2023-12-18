Брэду Питту исполняется 60 лет: как поддерживает форму главный красавчик Голливуда

Сегодня, 18 декабря, одному из главных красавчиков Голливуда Брэду Питту исполняется 60 лет. Глядя на снимки актёра, в это трудно поверить, ведь выглядит он просто превосходно. Уж кто, если не Брэд, знает о том, насколько звезде важно поддерживать себя в форме. Питт строго следит за внешним видом и всегда старается выглядеть на все 100.

После развода с Анджелиной Джоли актёру пришлось долго восстанавливаться. Более того, какое-то время он провёл в клинике, где лечился от алкогольной зависимости, поэтому то, как он выглядит сейчас – результат долгих и упорных тренировок, силы воли и дисциплины.

Сейчас Питт старается вести здоровый образ жизни. В одном из интервью он рассказывал, что основной упор в правильном питании делает во время рабочей недели, а вот на выходных как следует отрывается.

Всё, что я делаю – это стараюсь питаться правильно в будние дни, а на выходных я себя просто обманываю. После этого мне обычно удаётся убедить себя в том, что мне нужно вернуться к диете, — отмечал Брэд.

По словам Питта, спорт вместе с этим остаётся неотъемлемой частью его жизни. Звезда Голливуда четыре раза в неделю занимается в зале – как правило, актёр уделяет время упражнениям с гантелями и штангой. Кстати, во время подготовки к культовому «Бойцовскому клубу» Брэд и вовсе тренировался в зале шесть дней в неделю, а также дополнительно ходил на тхэквондо, бокс и борьбу.