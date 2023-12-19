Владимир Пресняков рассказал, как смог похудеть на восемь килограммов перед Новым годом

Владимир Пресняков никогда не скрывал, что редко уделял время спорту, а о правильном питании не было и речи. На днях Пресняков появился на ежегодном концерте «Наш Новый год», который прошёл в Москве, и удивил всех своей подтянутой фигурой.

Скрывать секреты своего похудения артист не стал. Владимир рассказал, что уже успел похудеть на 8 килограммов, а одним из главных факторов, который позволяет ему стремительно сбрасывать вес, является отказ от алкоголя. Певец отметил, что со временем спиртное стало плохо сказываться на его здоровье, поэтому он принял решение, что настало время вести полностью трезвый образ жизни.

Вместе с этим Пресняков поделился, что ограничивает себя в ночных перекусах. Сейчас певец старается питаться правильно и не есть ночью.

Раньше мог в два часа ночи залезть в холодильник. А теперь Бася, моя собака, которая привыкла к этому, все время ждет, когда же я приду, дам ей какую-нибудь вкусняшку. Смотрит на меня с укором, — признается певец.

По словам Владимира, он продолжает худеть, а вместе с этим приобщает к здоровому образу жизни и свою супругу Наталью Подольскую.