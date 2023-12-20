Эксперт назвал малоизвестный признак диабета в глазах

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Тревожный признак сахарного диабета может проявиться в глазах. Об этом рассказал оптометрист Франческа Маркетти.

Первые признаки заболевания часто носят общий характер, поэтому люди нередко игнорируют эти симптомы. Как отмечает Франческа Маркетти, около 54% людей с диабетом страдают от синдрома сухого глаза.

Недостаток инсулина или резистентность к инсулину (признаки диабета) приводят к снижению выработки слез. Высокий уровень глюкозы в крови при неконтролируемом диабете повреждает кровеносные сосуды и нервы, что может уменьшить приток крови к поверхности глаза, снизить выработку слез и их способность прилипать к поверхности глаз.

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Все эти процессы могут привести к сухости глаз, заключает оптометрист. При появлении этого синдрома Франческа Маркетти рекомендует обратиться к офтальмологу и сдать анализ на уровень сахара в крови.