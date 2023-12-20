Что такое чайный концентрат? Эксперт рассказал об инновационном продукте

Современные тенденции в мире чая и напитков неуклонно движутся в сторону удобства и разнообразия. В этом контексте концентраты выходят на передний план, предлагая потребителям инновационный способ наслаждаться чаем и готовить различные напитки на их основе. Плюс – это глобальная оптимизация времени на приготовление различных напитков, неважно в домашних условиях, кофейне или баре.

Илья Пуйда Основатель бренда Floris Концентраты – это не просто чай в новой форме. Это мастерство искусства чайного миксолога, запечатанное в каждой капле. Мы, в компании, уделяем особое внимание сочетанию различных сортов чая, ароматов и вкусовых нот, чтобы предоставить потребителю удивительный и неповторимый опыт при каждом глотке. Основатель бренда Floris

Фото: Пресс-служба Floris

5 преимуществ продукта

1. Экономия времени

Концентраты предоставляют удивительную возможность сэкономить ценное время, которое обычно уходит на приготовление напитков. Просто добавьте воду или другую базовую жидкость, и вот перед вами идеально сбалансированный напиток, готовый к употреблению.

2. Уникальные вкусовые композиции

Экспериментируйте с разнообразием вкусов без лишних усилий. Концентраты предлагают широкий выбор ароматов и вкусов, от классических вариантов до креативных миксов. Это отличная возможность расширить свой кругозор и наслаждаться новыми вкусовыми впечатлениями.

Фото: Пресс-служба Floris

3. Простота в использовании

Даже новички в искусстве приготовления напитков справятся с концентратами без труда. Инструкции просты, и процесс подготовки занимает минимум времени. Это идеальное решение для занятых людей, которые ценят удобство.

4. Долгий срок хранения

Концентраты отличаются длительным сроком хранения, что делает их отличным вариантом для тех, кто стремится поддерживать запасы дома или в сегменте HoReCa. Никаких беспокойств о свежести – ваш любимый напиток всегда под рукой.

5. Качество и натуральность

Мы гордимся использованием только высококачественных чайных листьев и натуральных ингредиентов. Наш продукт – это безупречное сочетание природы и технологии.

Фото: Пресс-служба Floris

6. Экологичность

Мы следим за окружающей средой. Наши удобные флаконы значительно уменьшают использование упаковки, а также бумаги для фильтр-пакетов, что делает наш продукт экологически более ответственным.

В итоге, выбор концентратов для приготовления напитков – это не только шаг в ногу со временем, но и возможность преобразить свой в мире напитков.

Экономьте время, наслаждайтесь богатством вкусов и делайте выбор в пользу удобства – концентраты для напитков открывают двери в мир новых возможностей.

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