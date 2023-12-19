Россиянка Дарья Решта стала обладательницей титула «Мисс Европа-2023» на конкурсе красоты

15 декабря в египетском Шарм-Эль-Шейхе прошёл международный конкурс красоты «Мисс Интерконтинеталь-2023». Представительница России Дарья Решта стала главной красавицей Европы. Первый приз конкурса красоты в этом году забрала участница из Таиланда.

Всего за титул «Мисс Интерконтиненталь-2023» боролись 65 красоток. Дарья, как и все остальные участницы, на протяжении трёх недель готовилась к дефиле и репетировала речь. Русской красавице удалось войти в топ-5 самых красивых претенденток на корону.

Как и полагается, один из образов, который представила Решта, во всём великолепии продемонстрировал красоту её родины. Дарья родилась и выросла на Кубани, а поэтому перед членами жюри она появилась в золотом платье и в кокошнике из пшеницы. В руках девушка держала букет из злаков. Образ и дефиле Решты покорил строгих судей, поэтому в этом году наша красавица официально стала обладательницей титула «Мисс Европа-2023».