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Ковид или похмелье? Один признак поможет отличить эти состояния

Ковид или похмелье? Один признак поможет отличить эти состояния
Ковид или похмелье?
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В новогодние праздники люди более уязвимы перед респираторными заболеваниями. Бруно Сильвестр Лопес, преподаватель микробиологии из Университета Тиссайд, в беседе с Express рассказал, как отличить признаки COVID-19 и похмелья.

На ковид могут указывать следующие симптомы: жар, головная боль, тошнота, диарея, усталость, мышечные боли. Эти ранние признаки инфекции можно также спутать с похмельем.

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Чтобы определить, чем вызваны симптомы, доктор Лопес посоветовал посмотреть, как долго они длятся. Если через 24 часа вы не почувствуете себя лучше, то, скорее всего, у вас COVID-19.

Обычно похмелье проходит примерно через 24 часа, и все симптомы исчезают или, по крайней мере, уменьшаются. Если этого не произойдёт, то, скорее всего, это будет ковид.

Другие симптомы коронавирусной инфекции, которые обычно не возникают при похмелье, включают потерю вкуса или обоняния, одышку, боль в горле, кашель, а также заложенность носа или насморк.

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