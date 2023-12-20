Страдающая редкой болезнью Селин Дион потеряла контроль над своим телом

Год назад у Селин Дион диагностировали неизлечимый синдром мышечной скованности. Теперь же стало известно о том, что состояние певицы ухудшилось. Старшая сестра звезды Клодетт сообщила журналистам, что Селин уже не может контролировать мышцы лица.

По словам Клодетт, постепенно здоровье певицы становится всё слабее. Близкие переживают о том, как в дальнейшем заболевание будет сказываться на состоянии певицы.

Она очень много работает, но уже не контролирует свои мышцы. Голосовые связки — это ведь тоже мышцы, и сердце тоже. Из-за этого я очень переживаю, — сообщила сестра Дион.

Клодетт рассказала, что Селин мечтает вновь подняться на сцену, однако надежда на то, что это однажды произойдёт, с каждым днём становится всё более призрачной. Именно из-за синдрома скованного человека 55-летняя артистка была вынуждена отменить своё ранее запланированное турне Courage.

Синдром, от которого страдает Дион, заболевание коварное. Из-за него организм вырабатывает антитела, которые разрушают здоровые ткани. Резкие звуки, неожиданные прикосновения и даже малейшие переживания вызывают сильнейшие спазмы, дискомфорт и даже паралич.