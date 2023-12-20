Как на метро: между Москвой и Петербургом запустят авиарейсы с интервалом 20-30 минут

Между Москвой и Санкт-Петербургом могут запустить регулярные авиашаттлы с интервалом в 20-30 минут. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, запуск регулярных рейсов обсуждают группа «Аэрофлот» и аэропорт Пулково. Предполагается, что самолёты будут летать каждые 20-30 минут.

Билеты можно будет приобрести с июня 2024 года с открытой датой. Пассажир сможет улететь в пункт назначения на ближайшем самолёте при наличии свободных мест. По сути, билет будет действовать как проездной в метро: пассажир сможет воспользоваться билетом на любом рейсе, даже если не успеет на конкретный борт.

Сейчас «Аэрофлот» прорабатывает вопрос по ускоренной регистрации таких пассажиров в аэропорту.