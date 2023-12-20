Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Кендалл Дженнер появилась на публике в шубе в стиле «славянский шик» за 2,5 миллиона рублей

Славянский шик: Кендалл Дженнер появилась на горнолыжном курорте в шубе за 2,5 млн рублей
Кендалл Дженнер
Аудио-версия:
Комментарии

Зарубежные знаменитости продолжают появляться в образах в тренде «славянский шик». Певица Катя Лель, сама того не зная, задала тренд на меховые шапки и шубы, а многие звёзды Голливуда уже успели примерить роскошные наряды. Одной из них оказалась Кендалл Дженнер.

На днях модель прилетела на шикарный горнолыжный курорт, расположенный в американском городе Аспен (штат Колорадо). Красотка появилась перед папарацци в шубе в стиле Russian Core от бренда Phoebe Philo. Наряд выполнен из блестящей трёхцветной овчины, а стоит это великолепие $ 27 тыс. (почти 2,5 миллиона рублей).

Кендалл дополнила образ аккуратной укладкой, водолазкой в тон, чёрными колготками, маленькой сумочкой и золотыми украшениями. Стоит отметить, что наряд получился действительно шикарным. Кстати, модель стала первой знаменитостью, которая надевает в свет вещи из дебютной коллекции дизайнера Фиби Фило, которая ранее была креативным директором брендов Chloé и Céline.

Читайте также:
Тренд на славянский шик захватил интернет: жена Канье Уэста примерила меховую ушанку
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android