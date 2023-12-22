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Бейонсе удивила поклонников образом с золотыми трусами за 250 тысяч рублей

Бейонсе появилась на вечеринке своего мужа в золотом белье за 250 тысяч рублей
Бейонсе
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Бейонсе – настоящая королева, которая умеет удивлять даже простым выходом в свет. Хотя назвать её появление на недавней вечеринке по случаю дня рождения рэпера Jay-Z простым точно нельзя. Певица поделилась снимками своего образа, который тут же стал одной из главных тем для обсуждения в Сети.

Бейонсе

Бейонсе

Фото: Из личного архива Бейонсе

Для мероприятия звезда выбрала роскошную шубу, белое боди, а также золотое нижнее белье. Короткие шорты обошлись Бейонсе всего в 2800 долларов (около 250 тысяч рублей). Любопытно, что даже белая шуба певицы стоит примерно в два раза меньше.

Экстравагантный наряд артистка предпочла «не утяжелять» дополнительными элементами. Бейонсе надела крупные серьги, туфли с острым мысом, а в руки взяла золотой клатч. Укладку звезда предпочла сделать самую что ни на есть простую – стилисты просто выпрями волосы певицы, а завершил образ аккуратный вечерний макияж.

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