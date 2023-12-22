Неожиданные результаты: Роскачество проверило популярные марки красной икры

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В преддверии Нового года специалисты Роскачества проверили популярные марки икры. С результатами исследования можно ознакомиться на сайте управления.

Всего было проверено 24 товара по 37 показателям. В некоторой продукции эксперты выявили опасные микроорганизмы.

Так, в икре восьми торговых марок была обнаружена кишечная палочка. Это продукция брендов «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», «Royal Black», «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента». Нарушения по микробиологическим показателям зафиксированы при исследовании икры марок «Корсаков», «Лента», «Красное золото», «Форвард-С», «Авача» и купленной на развес на Даниловском рынке.

Три бренда красной икры в 2023 году стали победителями рейтинга Роскачества: «Очень», «Русское море» и «Тунайча». Худшей признана икра бренда «Сахалин рыба».