Машина любви: Виктория Бекхэм показала пикантные кадры с мужем на тренировке

Дэвид Бекхэм завершил свою спортивную карьеру десять лет назад, однако с того момента регулярные тренировки и здоровое питание никуда не делись из жизни футболиста. Заниматься спортом Дэвид предпочитает в компании своей супруги Виктории.

Возлюбленные часто делятся кадрами со своих тренировок, однако иногда предстают перед поклонниками с самых неожиданных ракурсов. Недавно Дэвид выложил у себя в социальных сетях Викторию, которая практически без чувств упала после интенсивной тренировки в зале. Бекхэм назвал жену «королевой драмы» и посмеялся над её выносливостью.

Дэвид Бекхэм Фото: Кадр из видео

Теперь же настало время бывшей «перчинки» дразнить мужа. Правда, она решила сделать это куда более интересным способом и без подколов. Виктория опубликовала в своих соцсетях видео, на котором Бекхэм усердно делает упражнение. Примечательно, что модельер предпочла показать технику выполнения именно сзади.

«Утренняя тренировка с этой машиной любви», — ласково подписала кадры модельер.

Стоит отметить, что Бекхэм действительно находится в отличной форме. В этом году бывшему спортсмену исполнилось 48 лет, однако он запросто даст фору любому молодому футболисту.