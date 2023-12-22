Стас Круглицкий: вольная борьба привила мне любовь к спорту

Блогер, комик и начинающий актёр Стас Круглицкий в шоу «Испытано на себе» рассказал, в каком возрасте начал заниматься спортом и как занятия боевыми искусствами помогают ему держать себя в отличной форме.

«В школьные годы ходил в разные секции, но нигде не задерживался, и ничего меня не вдохновляло. На бокс тоже пробовал, но не зацепило. Папа всё детство говорил попробовать борьбу. Я смотрел телевизор, видел, что чуваки в трико валяются на земле, и думал: что за тупой вид спорта?

В итоге в 11-м классе сходил на одну тренировку по вольной борьбе и понял, что это мой вид спорта абсолютно. У меня это получается. Как жаль, что не послушал отца и не пошёл туда раньше! Мог бы стать уже мастером спорта. Именно вольная борьба привила мне любовь к физической активности, дала невероятную красоту и оказала влияние как на личность».