Забавные пижамы и шапочки: Дэвид и Виктория Бекхэм отметили Рождество в семейном кругу

Рождество – главный праздник за океаном. Многие звёзды предпочитают отмечать его на шумных вечеринках и в больших компаниях друзей, а вот для Дэвида и Виктории Бекхэм это семейное торжество, которое в этом году они провели в кругу родных.

В социальных сетях появились милые кадры, на которых семейство в полном составе позирует возле ёлки в одинаковых пижамах и колпаках Санта-Клауса. Единственный, кто не надел забавные клетчатые штаны, – Виктория, но ей как модному дизайнеру это простительно. Для праздника бывшая перчинка выбрала стильный халат и тоже примерила шапочку Санты.

В этом году Рождество вместе с Бекхэмами отметила и Никола Пельтц, супруга Бруклина. При этом встретить праздник отдельно от семьи решил Ромео, средний сын Виктории и Дэвида. Милое послание для него дизайнер оставила в подписи к снимкам. Судя по всему, Рождество в доме бывшего футболиста действительно прошло сказочно и уютно.