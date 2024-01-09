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Учёные создали вибрирующую таблетку для похудения, которая имитирует насыщение

Учёные из Массачусетского технологического института разработали таблетку, которая помогает худеть без изнурительных диет. Как показали эксперименты на свиньях, животные съедали почти на 40% меньше еды после приёма капсулы, передаёт The Guardian.

Новая таблетка считается самым простым способом лечения ожирения. Она посылает сигналы в мозг, сообщая ему о сытости – поэтому у челвека не возникает желания есть больше. Новое лекарство размером с обычную капсулу помогает снизить уровень гормонов, вызывающих голод.

Когда таблетка, питающаяся от небольшой батарейки из оксида серебра, достигает желудка, желатиновое внешнее покрытие растворяется. Затем активируется вибрационный двигатель.

Текущая версия таблетки может вибировать около 30 минут. В исследованиях на животных капсулы проходили через пищеварительный тракт в течение четырёх или пяти дней.