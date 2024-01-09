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Учёные создали вибрирующую таблетку для похудения

Учёные создали вибрирующую таблетку для похудения, которая имитирует насыщение
Создали вибрирующую таблетку для похудения
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Учёные из Массачусетского технологического института разработали таблетку, которая помогает худеть без изнурительных диет. Как показали эксперименты на свиньях, животные съедали почти на 40% меньше еды после приёма капсулы, передаёт The Guardian.

Новая таблетка считается самым простым способом лечения ожирения. Она посылает сигналы в мозг, сообщая ему о сытости – поэтому у челвека не возникает желания есть больше. Новое лекарство размером с обычную капсулу помогает снизить уровень гормонов, вызывающих голод.

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Когда таблетка, питающаяся от небольшой батарейки из оксида серебра, достигает желудка, желатиновое внешнее покрытие растворяется. Затем активируется вибрационный двигатель.

Текущая версия таблетки может вибировать около 30 минут. В исследованиях на животных капсулы проходили через пищеварительный тракт в течение четырёх или пяти дней.

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