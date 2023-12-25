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Звезда сериала «Слово пацана» Ярослав Могильников снялся для бренда Канье Уэста

Звезда сериала «Слово пацана» Ярослав Могильников снялся для бренда Канье Уэста
Ярослав Могильников
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В этом году актёр Ярослав Могильников стал настоящей звездой. Славу ему принесла роль сироты Миши Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а о перспективном русском актёре узнали даже за океаном. На днях парень даже стал лицом бренда Yeezy рэпера Канье Уэста.

Ярослав Могильников

Ярослав Могильников

Фото: Из личного архива Ярослава Могильникова

Артист опубликовал фото Ярослава у себя в социальных сетях. На чёрно-белых снимках Могильников позирует в белом лонгсливе с надписью Vultures. Создателем образа стал Гоша Рубчинский, которого буквально две недели назад назначили на пост главного дизайнера бренда Yeezy.

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Известно, что лонгслив, в котором позировал Ярослав, стал частью рекламной кампании нового альбома Канье, который выйдет уже совсем скоро. Кстати, называться новая глава творчества рэпера так и будет – Vultures.

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