Кортни Кардашьян дала важный совет всем худеющим

Совсем недавно самая непубличная из сестёр Кардашьян, Кортни, стала мамой. В начале ноября девушка родила четвёртого ребёнка от барабанщика Трэвиса Баркера. Малышу дали имя Роки. Постепенно звезда реалити-шоу приходит в себя после родов и делится подробностями восстановления со своими подписчиками в социальных сетях.

На днях звезда рассказала, что придерживается высококалорийной диеты и занимается на беговой дорожке, чтобы как можно скорее прийти в форму. Несмотря на то, что Кортни стремится похудеть и вернуться в свой привычный вес, спешить она не намерена. Кардашьян отметила, что главная задача молодой мамы – это оставаться мамой, а не превращаться в спортсмена, который готовится пробежать марафон.

Прогулки на свежем воздухе, вкусная еда, лёгкие тренировки на беговой дорожке и помощь мужа – идеальный рецепт для восстановления организма после родов. Кортни призвала каждую маму, которая только подарила жизнь малышу, сосредоточиться на здоровье, а не на весе, и «по-доброму» относиться к своему телу.

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