Это необычное семейное увлечение помогает Джейсону Момоа налаживать контакт с детьми

Джейсон Момоа – дважды счастливый отец. Вместе со своей супругой звезда воспитывает сына Накоа-Вулфа и дочь Лолу, которым в этом году исполнилось 15 и 16 лет соответственно. Актёр признаётся, что с каждым годом его наследники отдаляются от родителей, поэтому он старается делать всё возможное, чтобы сохранить с ними контакт.

В новом интервью Момоа рассказал, что в его семье есть обязательное правило – «обними меня, когда собираешься уйти». Вместе с этим Джейсон умудряется уделять время детям даже во время работы над новыми фильмами. Более того, в 2022 году Лола вместе с отцом появилась в «Стране трущоб», исполнив небольшую роль.

Когда дело доходит до праздничных выходных или каникул, Момоа старается проводить их активно, а Накоа-Вулф и Лола составляют ему компанию. Особенно это касается Рождества.

Мы постоянно ищем приключения, поэтому часто отправляемся в путешествия на машине. Мы бываем в по-настоящему диких местах и ходим в походы по всему миру, — рассказал звезда «Аквамена».

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