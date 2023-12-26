Тейлор Свифт отпраздновала Рождество на матче по американскому футболу

Тейлор Свифт уже несколько месяцев счастлива с игроком в американский футбол Трэвисом Келси. Несмотря на загруженный график, девушка старается посещать все матчи возлюбленного, поэтому, когда стало известно, что команда Трэвиса будет играть прямо на Рождество, она ни секунды не раздумывала о том, чтобы провести этот день на стадионе.

Журналисты сфотографировали Тейлор, которая была в прекрасном настроении и дарила всем окружающим свою лучезарную улыбку. Для праздничного похода на матч Свифт выбрала клетчатую юбку, красный рождественский свитер и, конечно, нарядную шапочку, на которой было написано «87» — именно этот номер красуется на форме Трэвиса Келси.

Свифт, как идеальная девушка, на каждый матч своего возлюбленного старается надевать наряды, которые соответствовали бы цветам команды Chiefs. В прессе постоянно появляются снимки Тейлор, которая из раза в раз с особым трепетом поддерживает Трэвиса. Если отношения, то только такие!

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