Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Виктория Бекхэм преподнесла Дэвиду на Рождество несколько куриц и петуха

Пернатый переполох: жена Дэвида Бекхэма подарила спортсмену на Рождество курятник
Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми
Аудио-версия:
Комментарии

В этом году в семье Бекхэм произошло прибавление — пернатое, конечно, но всё же. Бывший спортсмен серьёзно занялся развитием собственного хозяйства, поэтому в качестве подарка на Рождество Виктория преподнесла благоверному курочек.

Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм

Фото: Из личного архива Виктории Бекхэм

В своем блоге бывшая перчинка опубликовала ролик, на котором довольный Дэвид ухаживает за своими новыми подопечными. Бекхэм рассказал, что теперь у него есть несколько куриц и петух. Это занятие спортсмену определённо пришлось по душе – чего только стоит его умиротворённое выражение лица во время разбрасывания зерна.

Рядом с несушками Дэвид выглядел, как настоящий фермер. Кроме того, в честь Рождества он надел красную шапку Санта-Клауса и стал похож на доброго волшебника, который в перерывах между доставкой подарков ухаживает за своими пернатыми питомцами. Виктория, довольная тем, что её подарок пришёлся Бекхэму по душе, отметила, что пока курицы немного стесняются камеры, но это вопрос времени.

Читайте также:
Забавные пижамы и шапочки: Дэвид и Виктория Бекхэм отметили Рождество в семейном кругу
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android