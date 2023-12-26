Пернатый переполох: жена Дэвида Бекхэма подарила спортсмену на Рождество курятник

В этом году в семье Бекхэм произошло прибавление — пернатое, конечно, но всё же. Бывший спортсмен серьёзно занялся развитием собственного хозяйства, поэтому в качестве подарка на Рождество Виктория преподнесла благоверному курочек.

Дэвид Бекхэм Фото: Из личного архива Виктории Бекхэм

В своем блоге бывшая перчинка опубликовала ролик, на котором довольный Дэвид ухаживает за своими новыми подопечными. Бекхэм рассказал, что теперь у него есть несколько куриц и петух. Это занятие спортсмену определённо пришлось по душе – чего только стоит его умиротворённое выражение лица во время разбрасывания зерна.

Рядом с несушками Дэвид выглядел, как настоящий фермер. Кроме того, в честь Рождества он надел красную шапку Санта-Клауса и стал похож на доброго волшебника, который в перерывах между доставкой подарков ухаживает за своими пернатыми питомцами. Виктория, довольная тем, что её подарок пришёлся Бекхэму по душе, отметила, что пока курицы немного стесняются камеры, но это вопрос времени.