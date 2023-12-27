Спортивная семья: Джон Траволта с детьми встретил Рождество на горнолыжном курорте

На днях зарубежные страны отметили Рождество, а знаменитости вовсю делятся репортажами со своих праздников. Среди звёзд, которые уже успели показать, как провели эти чудесные выходные, оказался Джон Траволта. Рождество 69-летний актёр встретил в кругу семьи на горнолыжном склоне.

Джон Траволта с сыном Бенджамином и дочерью Эллой Фото: Из личного архива Джона Траволты

Счастливого Рождества всем! – написал Траволта.

У себя в социальных сетях Траволта выложил милые снимки с дочерью Эллой и сыном Бенджамином. На фотографиях счастливое семейство позирует в модных лыжных костюмах и широко улыбается.

Мама Эллы и Бенджамина Келли Престон умерла в июле 2020 года от рака молочной железы. Супруге актёра было 57 лет. С того момента Джон всё свободное время старается проводить с детьми. Стоит отметить, что он действительно прекрасный отец. Траволта часто делится снимками наследников и рассказывает об их достижениях в интервью.