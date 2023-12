Роскошная Хайди Клум отметила Рождество в усыпанном стразами бюстгальтере и шёлковой блузе

Супермодель Хайди Клум заслуживает звание королевы вечеринок, ведь на каждом мероприятии она невероятно блистает. Рождество – один из любимых праздников звезды, а проводить его она предпочитает в кругу семьи и друзей.

Поклонники модели каждый раз с нетерпением ждут, какой же невероятный образ она выдумает на этот раз. В этом году Хайди предпочла надеть на семейный ужин шёлковую бордовую блузу, а также усыпанный переливающимися стразами бюстгальтер.

Как и полагается, рождественская вечеринка прошла в лучших традициях американских праздников. На столе звезды стояли любимые угощения, играла песня Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You, а вокруг были самые любимые и близкие.

Хайди Клум с мужем и детьми Фото: Из личного архива Хайди Клум

У себя в социальных сетях модель поделилась кадрами с праздника, на которых она позирует вместе с супругом Томом Каулитцем и своими четырьмя детьми. Очевидно, что Рождество в доме Хайди удалось на славу.