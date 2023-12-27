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Вы часто устаёте? Эти пять признаков предупреждают о дефиците белка

Вы часто устаёте? Эти пять признаков предупреждают о дефиците белка
Пять признаков предупреждают о дефиците белка
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Белки являются важным строительным материалом для клеток организма. Эксперты рассказали, как распознать дефицит этого важного вещества.

Постоянный голод. При дефиците белка организму сложно поддерживать постоянный уровень сахара в крови. Происходят сильные колебания, которые вызывают голод и тягу к сладкому.

Снижение мышечной массы. При недостатке белка организм начинает опустошать запасы из мышц.

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Постоянная усталость. Потеря мышечной массы приводит к ощущению слабости и усталости. Организм настолько занят попытками компенсировать недостаток белка, что ему требуется больше энергии, чем обычно.

Задержка воды. Организму необходимы белки для удержания воды в кровеносных сосудах. Если у человека дефицит белка, вода мигрирует из кровеносных сосудов в ткани. В результате это может привести к отёкам и даже увеличению веса.

Ухудшение здоровья кожи, ногтей и волос. Волосы на 90% состоят из белка, поэтому при его дефиците они становятся тонкими и выпадают. Кожа при дефиците белка становится сухой и шелушащейся, а ногти — ломкими.

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