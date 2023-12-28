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Распространённые ошибки: иммунолог рассказала, чего нельзя делать при простуде

Распространённые ошибки: иммунолог рассказала, чего нельзя делать при простуде
Чего нельзя делать при простуде
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В зимние месяцы люди часто болеют простудой. Как поддержать иммунитет и чего категорически делать не стоит, рассказала аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог клиники «Инвитро» Людмила Маховая.

По её словам, для поддержки иммунной системы нужны полноценный сон, достаточное количество свежего воздуха, физическая активность. Также следует избегать хронического стресса, одеваться по погоде и отказаться от вредных привычек, среди которых курение, монодиеты, малоподвижный образ жизни, поздний отход ко сну.

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Что касается распространённых ошибок при лечении простуды, то необходимо отказаться от бездумного приёма лекарств.

Болеть острыми респираторными инфекциями и простудой большинство людей должны без использования медицинских препаратов, а тем более без применения «иммуностимуляторов» с недоказанной эффективностью.

Также при болезни нельзя работать или ходить на учёбу – важно остаться дома и дать возможность своей иммунной системе направить все силы на борьбу с вирусом.

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