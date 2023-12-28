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Распространённые ошибки: иммунолог рассказала, чего нельзя делать при простуде

В зимние месяцы люди часто болеют простудой. Как поддержать иммунитет и чего категорически делать не стоит, рассказала аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог клиники «Инвитро» Людмила Маховая.

По её словам, для поддержки иммунной системы нужны полноценный сон, достаточное количество свежего воздуха, физическая активность. Также следует избегать хронического стресса, одеваться по погоде и отказаться от вредных привычек, среди которых курение, монодиеты, малоподвижный образ жизни, поздний отход ко сну.

Что касается распространённых ошибок при лечении простуды, то необходимо отказаться от бездумного приёма лекарств.

Болеть острыми респираторными инфекциями и простудой большинство людей должны без использования медицинских препаратов, а тем более без применения «иммуностимуляторов» с недоказанной эффективностью.

Также при болезни нельзя работать или ходить на учёбу – важно остаться дома и дать возможность своей иммунной системе направить все силы на борьбу с вирусом.