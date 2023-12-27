В родном городе Шакиры в Колумбии установили огромный памятник в её честь

Шакиру знают и любят по всему миру, однако сильнее всего певицу обожают в её родной Колумбии. Жители городка Барранкилья решили увековечить свои уважение и любовь к звезде, поэтому установили в её честь статую. Теперь на улице города красуется бронзовая Шакира в полный рост.

О том, что она стала счастливой обладательницей собственной копии, певица лично сообщила у себя в социальных сетях. Художник Йино Маркес создал статую, которая показывает легендарное танцевальное движение бёдрами, которое Шакира впервые продемонстрировала ещё в 2005 году.

У себя в блоге певица выложила снимки, на которых её гордые родители позируют около статуи. Звезда рассказала, что установка бронзовой копии практически совпала с днём рождения её мамы, поэтому церемония открытия стала действительно особенным подарком по случаю торжества.

Статуя Шакиры Фото: Из личного архива Шакиры

Артистка отметила, что это событие действительно очень много значит для неё. Шакира счастлива, что жители Барранкильи настолько поддерживают её и уже много лет остаются её главными поклонниками.

Недавно певица стала самой популярной латиноамериканской исполнительницей по версии Spotify, и она уверена, что во многом это заслуга людей, которые видели, как она росла на улицах маленького колумбийского городка.