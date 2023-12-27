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Стали известны имена главных моделей 2023 года по версии Models

Стали известны имена главных моделей 2023 года по версии Models
Анок Яй
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Конец декабря – самое время подводить итоги года. Сайт Models.com назвал имена главных моделей 2023. Среди лучших из лучших оказались самые именитые и продуктивные представители мира моды и подиумов. В выборе принимали участие сотни представителей фэшн-индустрии, включая фотографов, стилистов и модных редакторов.

• Моделью года среди женщин стала Анок Яй (главное фото), среди мужчин – Кит Батлер (1 фото) и Матье Симоне (2 фото).

• Звание «прорыв года» (женщины) завоевали Анджелина Кендалл (3 фото) и Алекс Консани (4 фото), (мужчины) Валид Фихер и Хеди Бен Текайя.

• Главным активистом года индустрия назвала Беллу Хадид, а по мнению читателей, им стала Алекс Консани.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

• Отдельно за достижения всей жизни была отмечена Бетанн Хардисон.

Бетанн Хардисон

Бетанн Хардисон

Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

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