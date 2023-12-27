Свадьбе быть: Сын Арнольда Шварценеггера женится на модели

В семье Арнольда Шварценеггера радостное событие! Его сын Патрик объявил о помолвке. Стало известно, что парень сделал предложение своей возлюбленной Эбби Чемпион, с которой счастлив уже несколько лет. Патрик в своих соцсетях выложил милые фотографии со свидания, которое устроил специально для того, чтобы надеть кольцо на палец возлюбленной.

В этом году Шварценеггеру-младшему исполнилось 30 лет. Сделать предложение он решил на живописном пляже. Молодой человек усыпал всё вокруг лепестками роз, а после пригласил Эбби к огромному сердцу из цветов и встал на одно колено.

Счастливая девушка просто не могла отказаться. Эбби ответила «да», после чего возлюбленные крепко обнялись. Отметить радостное событие молодые решили на тихом семейном ужине. Близкие поздравили Патрика и Эбби, преподнеся им торт с их фотографией и надписью: «Поздравляем».

Шварценеггер не раз рассказывал о том, что невеста любит его и всегда поддерживает. Парень отмечал, что Эбби – настоящая труженица, обожает кофе, мороженое и сладкие коктейли.