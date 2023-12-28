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Звезду «Россомахи» задержали из-за рождественской ёлки в Рокфеллер-центре в США

Хью Джекман оказался в центре скандала из-за самой большой рождественской ёлки в США
Хью Джекман
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Это Рождество не для всех звёзд Голливуда оказалось весёлым праздником. Например, звезда «Росомахи» Хью Джекман умудрился заработать проблемы из-за ёлки. История произошла на Манхэттене, куда актёр приехал, чтобы посмотреть на главную зимнюю красавицу в США.

Хью Джекман

Хью Джекман

Фото: Из личного архива Хью Джекмана

Я очень рекомендую всем проснуться рано рождественским утром и отправиться в Рокфеллер-центр, чтобы полюбоваться рождественской ёлкой. Там невероятно красиво и в это время совсем не многолюдно, – написал в своих соцсетях Хью.

Джекман намеренно приехал в Рокфеллер-центр рано утром, чтобы избежать толпы и излишнего внимания к своей персоне. Однако прогулка пошла не по плану. Актёр настолько увлёкся изучением украшений, что не заметил, как зашёл за ограждение и оказался прямо около ёлки.

Суровый охранник Рокфеллер-центра тут же бросился к Джекману, чтобы попросить его отойти. Судя по всему, он так и не понял, кто стоит перед ним. Хью получил предупреждение, однако, конечно же, устраивать скандал не стал. Актёр с пониманием отнёсся к просьбе охраны и даже поблагодарил сотрудника центра за внимание к своей работе.

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