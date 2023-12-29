Неожиданные результаты: опрос показал, сколько москвичам нужно секса для счастья

«Мосопрос» выяснил, сколько секса необходимо москвичам для счастья. В опросе, проведённом в соцсетях, приняли участие почти 10 тыс. человек.

33% респондентов ответили, что для счастья им необходимо два-три половых акта в неделю. 17% выбрали вариант «несколько раз в день», а ещё 14% — «раз в день». Интересно, что 18% опрошенных заявили, что не занимаются сексом и им он вообще не нужен для достижения счастья.

Уточняется, что респонденты не называли реальное количество половых актов в их жизни.

Самыми любвеобильным оказались жители нескольких районов Москвы: ЗелАО, ЗАО и ТиНАО. Между тем чаще всего не связывают секс со счастьем жители САО — 20% жителей района проголосовали за вариант «не занимаюсь сексом».