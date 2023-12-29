Неузнаваемая: как выглядит Келли Кларксон после похудения на 20 килограммов

Красотка Келли Кларксон была одной из главных звёзд нулевых. Все девчонки мира слушали её песни, собираясь на свои первые свидания. Сейчас певице 41 год, и она очень сильно изменилась. Голос Келли по-прежнему очаровывает тысячи поклонников, а вот внешне звезда теперь выглядит совсем иначе.

Недавно девушка, которая, к слову, ещё и мама двоих детей, появилась на благотворительном концерте и удивила всех присутствующих своей трансформацией. Поклонники Кларксон обратили внимание на то, что певица заметно постройнела и похорошела.

После того как Келли опубликовала фотографии в новом имидже, фанаты тут же атаковали социальные сети красотки. Не нашлось ни одного человека, который не хотел бы узнать секрет стройности звезды. Известно, что за последние годы Кларксон сбросила больше 20 килограммов.

Поклонники Келли уверены, что во многом секрет её похудения кроется в невероятной мотивации и желании стать лучше. Более того, звезда задействована сразу в нескольких проектах, а плотный график, как известно, тоже является отличной физической нагрузкой для сброса калорий.